號稱全球最美機器人當助教 學童：還是較喜歡學校老師授課

索菲亞風靡高雄400名師生及家長。（記者黃旭磊攝）

2019-11-07 09:48:44

［記者黃旭磊／高雄報導］全球首位獲得公民權機器人索菲亞（Sophia），與400多名師生、家長及教育工作者暢談高雄之美。

索菲亞（Sophia）以已故好萊塢女星奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）為設計原型，有「全球最美機器人」封號，本週應「未來教育趨勢論壇」邀請，擔任未來小學堂助教，索菲亞穿著紅色套裝，在講台環顧聽眾，龍華國小學童用英語詢問「英文是一條長路，該怎麼鼓勵小朋友學習？」索菲亞眼神眨動，回覆時搖動頭部顯得信心十足，會鼓勵小朋友不要害羞。

被問到對高雄感想，索菲亞回答，來到高雄這個很有機會成為世界知名觀光城市，歡迎師生協助導覽，讓她更認識這個美麗都市。

龍華國小六生藍宇新今天說，索菲亞上課有效率、沒有多餘的話，但答問沒彈性，還是比較喜歡學校老師授課，最好能「2種都有」互補。導師張文綺則表示，索菲亞儲存記錄每個學生表現，記憶力遠勝於人類，但缺點就是硬梆梆，沒有人的溫暖。

索菲亞為美國公司Hanson Robotics於2016年開發設計，擁有漂亮陶瓷皮膚、細緻五官及親切笑容，可透過AI技術與人類靈活對談互動，2017年10月於沙烏地阿拉伯首都利雅德，參與「未來投資倡議高峰會」（Future Investment Initiative summit）獲得沙國公民權，是全球模擬人類表情最知名機器人之一。

高雄市教育局長吳榕峯為論壇發表「從高雄看見台灣教育新願景」，未來教育發展協會副理事長兼tutorJr黃嘉琦總經理暢談「未來教育：素養、語言、新科技」，而國立高雄餐旅大學旅館管理系教授蘇國垚也分享「看見教育心趨勢」主題。

吳榕峯說，因應AI新興科技並配合教育部前瞻數位建設計畫，國中、小配置1020台AI機器人，並陸續建置7600間整合控制器互動教室，發展整合雲端學習應用。

龍華國小六生藍宇新（左）提問挑戰索菲亞。（記者黃旭磊攝）

索菲亞有有「全球最美機器人」封號。（記者黃旭磊攝）

龍華國小學童蔡宇婷（左起）、老師張文綺及學童藍宇新與索菲亞互動。（記者黃旭磊攝）

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