保大駐警細心查訪 「院發三級獎章」物歸原主！

保大警員陳金龍將拾獲的黑色手提包送還鄭姓公務員。（記者黃建華翻攝）

2019-11-07 09:43:26

〔記者黃建華／高雄報導〕保大警員陳金龍前天深夜，在市府四維行政中心巡守時，於一樓走道發現1只黑色手提包，經檢視發現裡面有一張行政院頒發的公務員三等獎章證書，翌日積極查訪市府各局處，總算找到不慎遺落手提包的鄭姓公務員。對於手提包和三等服務獎章證書失而復得，鄭男對警方積極服務效率再三表示感激。

據了解，保大陳姓警員發現黑色手提包時，因時值深夜無人出入，因職業敏感度原因，對該手提包內物品細心研判後，確認無危害情形，便打開查看有無可聯絡之證件，發現唯一資訊，只有一張署名鄭姓男子的「三等服務獎章證書」，此時，員警才解除戒心。

警方知道該「服務獎章證書」代表著鄭先生從事公務期間，工作認真積極、服務績效優異，才能榮獲國家核頒三等服務獎章，對當事人來講意義深具重大。

陳員於是在隔天上班日一一撥打市府相關局處電話詢問，終於聯繫到鄭先生，還親自將遺失物送到鄭先生辦公室歸還。

鄭先生表示，一時粗心將手提包遺落在市府走道，雖然「服務獎章證書」只是個小東西，但卻是國家對自我的鼓勵與肯定，一想到要申請補發就很頭疼。沒想到警察熱心效率如此高，失落證書居然能迅速找回，萬分感謝。

陳金龍警員就是根據這張手提包內的行政院頒發的三等服務獎章證書，查出手提包失主並送還。（記者黃建華翻攝）

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