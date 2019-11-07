義享天地「高雄萬豪酒店」釋400個工作機會 週末公開徵才

義享天地「高雄萬豪酒店」釋出400個工作機會，11月9日、10日公開徵才。（勞工局提供）

2019-11-07 09:39:13

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄「義享天地」A館的「高雄萬豪酒店」即將開幕，將於11月9日（週六）及10日（週日）上午10時至下午4時，在義大世界購物廣場123露天市集B區1樓舉辦現場徵才活動，提供400個以上工作機會，平均薪資3萬元，高市勞工局呼籲待業市民朋友把握機會，積極爭取順利就業。

繼義大世界後，融合購物廣場、國際酒店、企業商辦、電影院及室內數位娛樂場之「義享天地」開幕在即，預計將為高雄帶來許多商機及就業機會，其中「高雄萬豪酒店」已規劃準備營運，緊急招募400名優秀餐飲飯店服務業人才，11月9日至10日二天特別在大樹區「義大世界」場地辦理現場面試活動。

勞工局也將在現場設置「跨域津貼及特定對象就業服務專區」，提供「就業促進津貼」諮詢服務，讓民眾了解各項就業獎勵政策及申辦方式；還有各種就業服務宣導專區，且為方便求職民眾，提早選擇合適的工作，徵才活動職缺資料已公布於高雄人力銀行網頁，可先行上網瀏覽職缺，並填寫線上電子履歷，活動當天可透過身分證條碼掃描，快速列印求職登記表，以節省填寫履歷資料及投遞應徵時間，歡迎多加利用。

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