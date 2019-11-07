7200萬購豪宅案 韓國瑜一早聲明：強力譴責侵害個人資料

購買豪宅事件，韓國瑜譴責侵害個人資料。（資料照，記者葛祐豪攝）

2019-11-07 07:58:56

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨總統參選人韓國瑜，昨被爆料在失業期間，於北市南港購買價值7200萬元的豪宅，引發軒然大波，韓國瑜今天一早在臉書發表四點聲明，強調這是一個單純合法的買賣權利轉售，並強力譴責侵害個人資料。

面對這起曾購買豪宅事件，韓國瑜昨天受訪時表示，預購房屋後，因本金與利息太高，無力支付，所以忍痛賣掉。對於媒體詢問︰「失業期間，7200萬買豪宅的錢從哪裡來？」他還動怒說︰「哪一家媒體？」

今天一早，韓國瑜透過臉書，強力譴責這起事件，已侵害個人資料，並發表4點聲明。

韓國瑜聲明表示，他與妻子8年前，合力購買預售房屋，即使就任北農職務，但仍因經濟狀況與家庭財務負擔，所以將預售屋買賣合約權利轉售。

韓說，他本人於去年當選高雄市長，依法申報財產，公開透明。

韓國瑜強調，8年前，他與妻子皆非公職人員，無財產申報的義務，合約權利轉讓情事完全合法，僅國稅局與當時建商知悉交易資訊，其中個資部份並未公開，在政府大力推動個資保護之際，週刊竟然能夠取得他本人個資，且未經求證逕行報導，他強烈質疑洩漏交易資訊者的背後動機。

他指出，台灣的民主自由，是我們最珍貴的資產，「一個單純合法的買賣權利轉售，居然在選舉期間遭到公開，侵害個人資料」。老話一句，他寧願乾淨的輸，也不願骯髒的贏，他會繼續傾聽，將精力投注在需要國家關心的事物上，繼續前進。

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