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2名「圓夢巨人」克服逆境 歌聲、手工藝回饋社會
2019-11-06 20:58:38
〔記者洪臣宏／高雄報導〕正修科大張雅涵學習速度緩慢，對學習退縮，透過「圓夢計畫」學到第二專長，還可以做吊飾義賣，所得捐給華山金會；姜俊玲是單親媽媽，年輕失婚曾為憂鬱症所苦，沒錢讓兒子上幼稚園，不過她藉由歌聲肯定自我，到護理之家唱歌溫暖長輩的心。
正修科大以教育部深耕計畫補助推動「夢想成真、圓夢巨人、圓夢計畫」，透過專業多元培訓，讓弱勢學子培養第二專長，今年圓夢巨人張雅涵、姜俊玲以實際行動回饋社會，正修校長龔瑞璋今天公開表揚。
時尚生活創意設計系2年級張雅涵，國高中時有數學的學習困境，開始對學習退縮，因為喜歡設計進入時尚系，不斷摸索自己興趣，在關愛輔導中心工讀期間，製作出精美羊毛氈吊飾與襪子娃娃玩偶，並將義賣所得全數捐贈華山基金會。她說，讓大家看到她的作品，非常開心。
單親媽媽姜俊玲是企管系學生，年輕失婚也曾為憂鬱症所苦，她得獨力扶養兩個小孩，卻因車禍無法工作，一度沒錢吃飯，由讀小學大兒子帶回剩餘營養午餐，次子沒錢上幼稚園。
從小喜歡唱歌且曾加入合唱團的姜俊玲，曾在歌唱比賽獲得名次，在友人介紹下到pub、夜總會駐唱，逐漸改善經濟，拉拔兩個孩子成人後，她看到護理中心長輩鮮少娛樂，因而到此唱歌溫暖他們的心，從長輩陶醉的神情，她也找到了更大自信。
龔瑞璋表示，這兩位圓夢巨人雖然有先天及後天限制，但憑著堅定的毅力與決心終能克服挫折，還能透過歌聲及手工藝回饋社會，實在令人敬佩。