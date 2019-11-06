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首頁　>　高雄市

2網友轉貼「韓國瑜指示警察開單」 被檢舉散布假訊息

有網友近來轉載文章到市長韓國瑜相關臉書粉絲團，稱警察於鳳山區工協市場開攤販罰單，還告知是市長韓國瑜指示，請韓國瑜競選團隊了解，避免有心人士要惹起地方民怨，卻被民眾檢舉散布假訊息。（記者陳文嬋翻攝）

有網友近來轉載文章到市長韓國瑜相關臉書粉絲團，稱警察於鳳山區工協市場開攤販罰單，還告知是市長韓國瑜指示，請韓國瑜競選團隊了解，避免有心人士要惹起地方民怨，卻被民眾檢舉散布假訊息。（記者陳文嬋翻攝）

2019-11-06 16:17:19

〔記者陳文嬋／高雄報導〕韓國瑜指示警察開單？

2網友臉書轉貼假訊息，最重可居留3日或開罰3萬元！

有網友近來轉載網友文章，分享到市長韓國瑜相關臉書粉絲團，稱警察於鳳山區工協市場開攤販罰單，還告知是市長韓國瑜指示，請韓國瑜競選團隊了解，避免有心人士要惹起地方民怨，卻被民眾檢舉散布假訊息。

經警方向攤販查證後，確實有員警到鳳山區工協市場去開單，但警方開單沒有奉誰的指示，認定就是假訊息，且不管網友是原創或是轉貼，均認定為散布行為。

警方通知劉姓男子（58歲）到案說明，他自稱是韓粉，坦承於網路上發現網友訊息，在尚未查證訊息真實性，即轉貼臉書文章分享到臉書韓國瑜相關粉絲團，強調是好意提醒韓國瑜競選團隊要留意，卻反被人檢舉散布假訊息。

此外，另有一名S女子也於臉書轉貼相同文章，警方近期也將通知她到案說明，將依違反社會秩序維護法相關規定，第63條散布謠言足以影響公共安寧，最重可處居留3日或3萬元罰緩，函請高雄地方法院鳳山簡易庭裁處。

警方呼籲民眾勿任意散布未經查證消息，若有此類事件發生，警方勢必清查到底；另呼籲民眾應理性面對網路訊息，轉貼前也應查證訊息的真實性，避免違反相關法律遭究責。

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