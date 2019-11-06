中山大學仁武校區蓋醫學基地 動工前開放民眾休憩

中山大學仁武校區動工前，開放民眾休憩使用。（記者黃旭磊攝）

2019-11-06 14:57:14

［記者黃旭磊／高雄報導］中山大學本週啟用仁武校區休憩場所，24公頃校地規劃建置醫學基地，動工前開放民眾使用部分空地。

校方表示，「中山仁武、共創未來」仁武校區開放休憩啟用典禮，明天（7日）由校長鄭英耀主持，立委林岱樺及傑出校友龍慶鋼鐵董事長謝進南、舊振南食品董事長李雄慶及高雄市議員邱俊憲等賓客蒞臨，即日起至明年1月底，部分空地、林道開放民眾休憩運動，之後，將規劃建置AI醫學、健康照護及生態休憩3大園區。

鄭英耀今天表示，計畫在5年內完成6棟校舍，發展醫學研究及培育醫事人才的基地，將理工、海洋研究優勢拓展至醫學領域，培育有別於傳統醫學背景、具特色國際醫學人才。

仁武校區由於旗山活動斷層地質從中線穿過，2007年起進行籌備及環評程序，去年底通過環評，林岱樺、邱俊憲等民代協調，整地工作於今年5月動土，本月開放部分空間供居民使用。

邱俊憲表示，感謝前市議員沈英章長期爭取，鄉親耐心等待，校舍建築尚未建設前開放部分空間讓市民朋友休憩使用。

南部地區除了成大醫學院設置教學醫院，高雄、屏東並沒有國立大學教學醫院，為此，中山大學持續朝醫學領域擴校邁進，今年獲教育部核設精準醫學研究所與生技醫藥研究所等2個系所，相關醫學教學大樓將向校友募資籌建。

中山大學仁武校區規劃3個園區。（市議員邱俊憲提供）（記者黃旭磊攝）

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