日燒3炷香 里長夫人氣喘測室內空污嚇到

三川里里長莊晉勳夫人（左），日燒3炷香敬神。（記者黃旭磊攝）

2019-11-06 09:51:06

［記者黃旭磊／高雄報導］里長夫人在神明廳日燒3炷香，結果頭暈目眩又睡不好，經環保局建議改燒1柱，健康明顯改善。

高雄市前金區三川里里長莊晉勳夫人，每天在神明廳兼里辦公室燒3炷香敬神，經年累月，天花板、牆壁被煙燻到焦黃，上月起頭暈到站不住，送醫查出有肺阻塞（COPD）初期症狀，莊晉勳拜託環保局派員量測室內空氣品質，經多功能空氣品質PM值讀儀量測，燃香後空污數值瞬間飆高。

環保局委外廠商架設燃值讀儀，於神明廳燃3炷香，每分鐘平均值從每立方公分21萬細懸浮微粒，驟升到57.6萬，由於空污健康標準在35萬以下，明顯對人體造成傷害，打開鋁門窗讓空氣對流，數值才降回29.26萬微粒。

莊晉勳今天表示，被室內PM2.5量測數值嚇到，老婆睡不好累到掛號求診，原來是燒香導致，以後要改燒1炷香。

義大癌醫院肺部復原中心表示，患者因氣喘就醫，診斷為慢性呼吸道發炎反應、併發慢性阻塞性肺病（COPD，簡稱肺阻塞），由於沒有抽菸習慣及氣喘病史，可能受燒香空污影響。

醫療團隊指出，患者接受肺部復原治療，肺纖維化情況不嚴重可恢復7成以上，建議燒香拜佛空間要通風，最好不要燒紙錢。

神明廳空污測值飆高。（記者黃旭磊攝）

三川里里長莊晉勳說，以後要改燒1炷香。（記者黃旭磊攝）

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