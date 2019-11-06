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外送員送餐意外頻傳 黃捷促訂高市自治條例規範

議員黃捷要求勞工局長王秋冬正視外送員勞動權。（記者陳文嬋翻攝）

議員黃捷要求勞工局長王秋冬正視外送員勞動權。（記者陳文嬋翻攝）

2019-11-06 09:02:02

〔記者陳文嬋／高雄報導〕今年發生多起外送員送餐意外，高市迄今未訂定法規保障權益，議員黃捷要求市府勿怠惰，應開公聽會研討職業安全，訂定高市外送平台業者管理自治條例，而非消極等待中央訂定統一規範來保障外送員權益，同時要求勞工局長王秋冬應正視勞動權。

今年發生多起外送員送餐意外，引發外界對外送平台經營模式、外送員送餐環境的關注，時代力量議員黃捷為外送員職業安全請命，要求市府應邀集相關局處、專家學者及業者、外送員等召開公聽會或座談會，研討如何保障外送員職業安全，並訂定高市外送平台業者管理自治條例。

黃捷建議參照台北市作法，將勞安、食安、消費爭議等相關規範，納入外送平台業者管理自治條例，包含強制要求業者須替外送員投保、颱風天評估後才能外送等規定，未來業者違法可依法進行開罰，對於外送平台業者才會有強制拘束力。

黃捷指出，台北市主動公布《台北市外送平台業者管理自治條例》；台中市也強調會儘速研議自治條例納管外送平台業者，並協助外送員籌設「台中市外送服務人員職業工會」，也將於本週將正式立案成立。

黃捷批評市府還在消極等待中央訂定統一規範來保障外送員權益，甚至勞工局長王秋冬在議會答詢時，竟回應質詢上報就是在做宣導，她認為實在不可置信！尤其在這段全國性規範的空窗期，她要求市府勿怠惰，要主動來研擬外送平台業者管理自治條例，輔導及罰則應併行，主動改善現行法令不足，宣告積極捍衛外送員勞動權益的決心。

黃捷說，高市1家小吃店日前因徵人啟事註明僅限女性，被認定違反就服法遭罰30萬元，勞工局局長王秋冬居然認為要體諒業者，建議中央應修法減輕罰則，她認為應該加強業者輔導，而非要求勞動部減輕罰則，這樣的作法根本是替業者性別歧視開後門，修法倒退走。

黃捷指出，勞工局局長王秋冬應加強勞動意識，完全沒認清自己的角色職責所在，她認為實在失職，她呼籲切勿走回頭路，強力要求局長要正視勞動權益，帶領高雄勞工前進。

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