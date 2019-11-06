男子酒後騎車撞入工地 住院還要被法辦

林男酒駕撞入工地，住院還要被法辦。（記者陳文嬋翻攝）

2019-11-06 08:27:16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕酒駕害人害己！高雄市府針對維新陸橋進行拆除作業，高市1名林姓男子今清晨酒後騎車，直接撞入工地，所幸現場是鬆軟砂石，保住性命但仍全身多處擦傷，目前住院觀察，還要移送法辦，得不償失。

警方調查，林姓男子（約22歲）今清晨4時許，騎乘機車沿鳳山經武路南向北方向行駛，行經經武路與光復路路口時，林男因車速過快，直接衝撞進入拆橋工程圍籬，導致紐澤西護欄彈飛，及警示燈號破損，人車順勢衝入工地，所幸工程分階段施工，路橋周遭堆放鬆軟砂石，林男未遭受嚴重傷害。

警方接獲報案後，立即到場架設封鎖線，及實施交通管制，由於林男全身多處擦傷，立即通知救護車，將他送往長庚醫院診治，目前雖無生命危險，但仍在醫院觀察中。

警消於救護過程中，發現林男渾身酒氣，實施酒精濃度測試後，酒測值高於法定標準值0.25毫克，警方將待駕駛身體狀況穩定後，再製作相關筆錄釐清案情，將依公共危險罪嫌移送法辦。

警方呼籲「醉不上道」，才能保護自身及其他用路人之安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

林男酒駕撞入工地，住院還要被法辦，所幸現場是鬆軟砂石，保住性命。（記者陳文嬋翻攝）

林男酒後騎車撞入工地，整個過程監視器全都錄。（記者陳文嬋翻攝）

林男酒後騎車撞入工地，整個過程監視器全都錄。（記者陳文嬋翻攝）

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