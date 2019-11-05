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竹北烏魚季 本週六舉行促銷
2019-11-05 22:59:14
〔記者黃美珠／竹北報導〕烏魚產季又來了！新竹區漁會跟新竹縣府等合辦，將在本週六、9日上午在竹北拔子窟烏魚養殖區舉辦促銷活動，區漁會總幹事童錦杰說，這場促銷活動主要是告訴所有喜歡烏魚子的饕家，竹北的烏魚已經開始捕撈，將持續到11月中，期間的任何時候大家都可以抽空，自行到養殖區體驗如何捕撈、製作烏魚子，9日當天早上還將安排有養殖區漁家的料理達人秀，示範如何用新鮮烏魚或烏魚子做出美味的料理。
童錦杰說，竹北拔子窟的烏魚今年預估會有15萬尾，其中8成可望收成得烏魚子，創下約1億元的產值。漁民從上週四開始捕撈，整個捕撈季可持續3週。有興趣的民眾可以不限9日促銷活動當天，在整個捕撈季都能前去認識這個產業。
今天下午新竹區漁會跟縣府、竹北市公所等聯合替這個產業季舉行造勢活動，象徵性的做出烏魚產季來啦的啟動儀式。
副縣長陳見賢說，新竹烏魚子曾獲得全國10大金鑽及全國10大優質烏魚子2項大獎，並外銷至日本，大受好評。近年逐漸以「生態無毒養殖法」取代傳統養殖，並積極輔導推動產銷履歷及水產品生產溯源，採捕前的藥物檢驗，保證可以讓消費者買的放心、吃的安心。
童錦杰說，本週六早上除有結合在地食材的「烏魚料理創意饗宴」，也安排來客有機會以較實惠的價格買到美味烏魚的「烏魚促銷」、或是「烏魚桌餐拍賣」等活動，另有「烏魚小教室」跟「facebook打卡送好禮」等提供驚喜。