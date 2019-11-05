竹北烏魚季 本週六舉行促銷

如何用烏魚或是烏魚子做成讓食指大動的料理，新竹區漁會本週六安排養殖區漁家們以達人料理秀的方式分享給來客。（記者黃美珠攝）

2019-11-05 22:59:14

〔記者黃美珠／竹北報導〕烏魚產季又來了！新竹區漁會跟新竹縣府等合辦，將在本週六、9日上午在竹北拔子窟烏魚養殖區舉辦促銷活動，區漁會總幹事童錦杰說，這場促銷活動主要是告訴所有喜歡烏魚子的饕家，竹北的烏魚已經開始捕撈，將持續到11月中，期間的任何時候大家都可以抽空，自行到養殖區體驗如何捕撈、製作烏魚子，9日當天早上還將安排有養殖區漁家的料理達人秀，示範如何用新鮮烏魚或烏魚子做出美味的料理。

新竹烏魚子曾獲全國10大金鑽及全國10大優質烏魚子2項大獎，並外銷至日本，大受好評。（記者黃美珠攝）

童錦杰說，竹北拔子窟的烏魚今年預估會有15萬尾，其中8成可望收成得烏魚子，創下約1億元的產值。漁民從上週四開始捕撈，整個捕撈季可持續3週。有興趣的民眾可以不限9日促銷活動當天，在整個捕撈季都能前去認識這個產業。

竹北烏魚季今天下午由副縣長陳見賢（右6）等共同啟動。（記者黃美珠攝）

今天下午新竹區漁會跟縣府、竹北市公所等聯合替這個產業季舉行造勢活動，象徵性的做出烏魚產季來啦的啟動儀式。

一年一度的烏魚季來了，竹北拔子窟養殖區的漁友們開始捕撈，製作味美的烏魚子。（記者黃美珠攝）

副縣長陳見賢說，新竹烏魚子曾獲得全國10大金鑽及全國10大優質烏魚子2項大獎，並外銷至日本，大受好評。近年逐漸以「生態無毒養殖法」取代傳統養殖，並積極輔導推動產銷履歷及水產品生產溯源，採捕前的藥物檢驗，保證可以讓消費者買的放心、吃的安心。

肥美碩大的烏魚子，每年替竹北拔子窟養殖區帶入約1億的產值。（記者黃美珠攝）

童錦杰說，本週六早上除有結合在地食材的「烏魚料理創意饗宴」，也安排來客有機會以較實惠的價格買到美味烏魚的「烏魚促銷」、或是「烏魚桌餐拍賣」等活動，另有「烏魚小教室」跟「facebook打卡送好禮」等提供驚喜。

新竹區漁會總幹事童錦杰說，今年烏魚約有15萬尾，其中8成可以收獲得烏魚子，創造約1億元的產值。（記者黃美珠攝）

黃燦燦的烏魚子，是漁民口中的「烏金」。（記者黃美珠攝）

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