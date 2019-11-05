搶攻高端醫美市場 義大尖端醫美中心開張

義大醫院尖端醫美中心今天熱鬧開張。（記者蘇福男攝）

2019-11-05 23:28:56

〔記者蘇福男／高雄報導〕義大醫院尖端醫美中心今天熱鬧開張，將提供雷射光療美白、客製化原廠線雕拉提、無創口微整形、全面部精緻整形手術等服務，其中，備有8間VIP專屬病房，搶攻高端病患的醫美市場。

尖端醫美中心設在義大醫院5樓，有專屬電梯，與其他科別有所區隔，總監劉懿珊等8名醫師和8名醫護人員，提供個人精準醫療與客製化醫美課程、健康管理規劃，8間VIP專屬病房佔地15坪至28坪不等，規劃有客廳、陪伴房和全套衛浴設備。

劉懿珊表示，皮膚就像一面鏡子，可顯現人體內部臟腑其他問題，經驗豐富的皮膚科醫師能透過皮膚狀況，及早揪出嚴重的內臟疾病，如黑色棘皮症、黃色瘤、膽汁鬱積、皮肌炎相關腫瘤等，更可透過功能醫學檢驗精確評估體內代謝狀況。

一名中年婦人因膚色黯沉，到坊間美容沙龍接受號稱淨膚雷射的治療多次，沒想到雙頰陸續出現花花白白的斑塊，變成小花臉，婦人趕緊前往義大尖端醫美中心求診。

劉懿珊發現婦人因雷射劑量不當，抑制皮膚正常黑色素細胞的生理，還透過功能醫學檢驗，發現婦人有雌激素代謝異常的現象，造成風險性的雌激素代謝物過高，導致體內發炎、膚色黯沉、失眠等症狀，經肝臟解毒與甲基化治療，加強抗發炎營養素調配，並進行客製化光電雷射療程治療花斑，婦人逐漸恢復年輕淨透的健康肌膚。

尖端醫美中心設在義大醫院5樓，總監劉懿珊等8名醫師和8名醫護人員，提供個人精準醫療與客製化醫美課程、健康管理規劃服務。（記者蘇福男攝）

義大尖端醫美中心提供雷射光療美白、客製化原廠線雕拉提、無創口微整形、全面部精緻整形手術等服務。（記者蘇福男攝）

8間VIP專屬病房佔地15坪至28坪不等，規劃有客廳、陪伴房和全套衛浴設備。（記者蘇福男攝）

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