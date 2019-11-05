味全龍多主場敲定新竹市 高市府：爭取他隊進駐

澄清湖棒球場將爭取其他球隊進駐。（資料照，記者黃旭磊攝）

2019-11-05 18:44:35

〔記者黃旭磊／高雄報導〕味全龍球團定調全台多主場經營模式，確定率先與新竹市長林智堅簽約。而高雄市府曾發布龍隊進駐消息，現在則強調將主動出擊，爭取其他球隊入駐，並考量其他可能備案。

龍隊老闆、頂新集團子公司頂禾公司董事長魏應充，昨天（4日）與林智堅共同宣布取得新竹市立棒球場委託民間經營管理（OT）案10年經營權，由於澄清湖棒球場曾率先宣布龍隊進駐，為此，高雄市運動發展局長程紹同於議會答詢稱，味全龍不夠專情。

程紹同今天說，論及市府行政支援、軟硬體設備，澄清湖球場均為全國首屈一指，因此會主動出擊，爭取他隊入駐，並考量其他可能備案，目的讓球場發揮應有效能，有效活化場地。

頂禾集團於10月21日提送規劃構想書至高雄市府提案，向官員稱將依照「促進民間參與公共建設法」參與OT委外營運程序，參與澄清湖棒球場營運，當月，程紹同曾說龍隊就是要選澄清湖當主場了。

高市府官員說，10月7日，頂禾集團（味全龍）提送有意願參與澄清湖棒球場委託營運公文，10月21日檢送規劃構想書由運發局審核，預計今年12月底完成「政策評估與公聽會」，明年4月底前辦理「初審與公開徵求其他民間申請人」、5月辦理「甄審」、109年6月辦理「議約及簽約」，若順利，最快於6月完成簽約儀式。

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