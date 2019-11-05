高雄港查獲136公斤海洛因 海巡署鎖定對象

海巡署北門查緝隊今宣布3日在高雄港查獲海洛因122包計百餘公斤，估計市價逾1億3千萬元，目前已掌握特定對象追緝中。 （記者王涵平翻攝）

2019-11-05 17:38:39

〔記者王涵平／台南報導〕海巡署北門查緝隊今宣布3日在高雄港查獲海洛因122包計百餘公斤，估計市價逾1億3千萬元，目前已掌握特定對象追緝中。

海洋委員會海巡署偵防分署北門查緝隊會同相關單位，於本月3日上午10點多在高雄港第69號貨櫃碼頭一只貨櫃內，查獲毒品共122包計136.435公斤，經初步鑑驗為第一級毒品古柯鹼。

初步調查，該只貨櫃由中南美洲出口而來，專案小組考量毒品藏匿於轉口貨櫃，收貨人位於其他國家，為追查毒品上源，已依檢方指示通報貨櫃目的地執法機關，追查該國毒品收貨人等不法分子。同時為避免影響目的地執法機關偵查，相關貨櫃報單、船舶運輸資訊暫不公開。

北門查緝隊是半年前接獲線報，指稱有跨國性販毒集團走私大批毒品來台等情資，與財政部關務署高雄關連繫共同偵辦，並報請高雄檢察署指揮，會同海巡署偵防分署台北、高雄查緝隊、警政署國際科及港務警察總隊第二大隊等單位組成專案小組。

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海巡署北門查緝隊今宣布3日在高雄港查獲海洛因122包計百餘公斤，估計市價逾1億3千萬元，目前已掌握特定對象追緝中。 （記者王涵平翻攝）

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