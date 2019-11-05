高雄一德夜市停業有轉機？ 葉匡時：正積極尋找合理解決方案

葉匡時昨晚訪視一德夜市。（記者王榮祥翻攝）

2019-11-05 11:48:01

〔記者王榮祥／高雄報導〕預定11月11日停業的高雄一德夜市出現轉機？高市副市長葉匡時昨晚走訪夜市後，先透過臉書表示正在積極尋找合理的解決方案，今進一步指出，他（夜市）若能取得足夠的當地用戶同意，當然可以正常營業。

高雄前鎮區一德夜市因每週一都違法封街擺攤長達30多年，引發周邊民眾怨聲載道，上月29日高市經發局下令執行夜市落日條款，夜市將於11月11日停業，並協助原300多家攤商店家進駐其他市場或輔導轉型。

葉匡時昨晚訪視夜市後在臉書表示，夜市人聲鼎沸、熱鬧非凡， 可以想見當地住戶確實也會不堪其擾，但根據高市議會7年前通過決議，下星期11月12號前，一德夜市如無法取得合法地位、就必須關閉，我們正在積極尋找合理的解決方案。

葉匡時今指出，根據市議會7年前的決議，非法營業的夜市落日條款將到期，很遺憾，夜市一直都沒有積極來申請、想辦法讓夜市合法化，現在這個時間非常短絀，理論上是11月12日後就必須落日，經發局現在還在積極跟一德夜市相關代表討論，看能不能有一個合理的解決方法。

他認為，一定要注意到衛生安全、當地交通狀況、居民不能受干擾等因素，基本上就兩個方向，一個如果可以，夜市能夠取得足夠的當地用戶、居民同意的話，當然可以讓他正常營業，如果他取得不了，那麼應輔導他們到合法營業場所。

高市一德夜市昨晚場景。（記者王榮祥翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法