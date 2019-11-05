守護高雄山城70個年頭，旗山醫院加快升級改建腳步。（記者黃佳琳翻攝）

2019-11-05 11:05:42

〔記者黃佳琳／高雄報導〕創建於1949年的部立旗山醫院，從地處偏遠醫療資源極為缺乏的醫院，轉變成提供大旗美地區鄉親優質全人健康照護的首選醫院，院長曾孔彥說，旗山醫院會加快升級改建腳步，守護旗美九區民眾的健康。

旗美地區是高雄的後花園，但人口流失嚴重，目前老年人口率已高達21.78%，由於老年人獨居或行動不便無法順利獲得醫療，旗山醫院從2011年起走入偏鄉打造居家醫療機制，今年更配合政府積極辦理推廣1966長照服務專線及失智共照，成為旗美區首家失智共照中心。

今天上午，旗山醫院舉辦70週年院慶活動，證劵櫃檯買賣中心及華南銀行共同捐贈1輛無障礙醫療專車給旗醫，增加服務偏鄉的力度及深度，展現企業界的愛心及社會責任。曾孔彥指出，未來將加緊腳步完成各項改建工程，包括急診擴建、門診區改建、六樓病房及八樓病房整建擴床、長照大樓增建及提升醫療設備（1.5T核磁造影掃描儀、高階彩色超音波掃描儀等）。

此外，前旗山區區長黃應樞，鑑於旗山地區周圍幅員甚廣，地廣人稀，醫療資源嚴重匱乏，70年前極力爭取創立旗醫，他的兒子黄正民博士今也帶著全家人至旗山進行尋根之旅，看到父親籌創醫院的成長及蛻變，心中萬分感動。

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