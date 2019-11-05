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韓拋「學貸免利息」 議員秀公文批高市連補貼都做不到

議員鄭孟洳秀出高市府回覆的公文，批說「高雄市連就學貸款利息補貼方案都做不到了，還好意思拿來當總統政見？」（資料照）

議員鄭孟洳秀出高市府回覆的公文，批說「高雄市連就學貸款利息補貼方案都做不到了，還好意思拿來當總統政見？」（資料照）

2019-11-05 10:20:57

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨總統參選人韓國瑜近日拋出「就學貸款免利息」政策，李佳芬甚至說學貸呆帳「政府就吞了吧」！但高雄市議員鄭孟洳秀出高市府回覆的公文，批說「高雄市連就學貸款利息補貼方案都做不到了，還好意思拿來當總統政見？」

韓國瑜近日猛攻青年議題，拋出「就學貸款免利息」政策，雖引發外界質疑，但今日凌晨又在臉書發文，主張預算用來養孩子，不是養蚊子，「唯有教育不能省」。

民進黨高雄市議員鄭孟洳認為，她在議會質詢青年局時，曾提到南北薪資落差，也順便提問，全台灣80幾萬學生背負就學貸款，若私立大學畢業，8學期學貸約40萬，以社會新鮮人且高雄就業薪資不高的情況下，青年局是否能與高雄銀行、財政局研究，針對青年的學貸利息補貼方案？

鄭孟洳批說，但高雄市政府連想研究都沒有，回覆的公文，直接拿小英政府的政策回覆她，上面所蓋的印章，還是職務代理人葉匡時副市長。

鄭孟洳也在臉書秀出這份高市府回覆的公文，上頭清楚寫著「教育部為減輕學貸負擔，於107年9月1日起，推動只繳息不還本、緩衝期等優惠措施……」，等於把皮球踢給中央。

鄭孟洳怒批說，韓國瑜一直拿學貸免息做文章，但高雄市連就學貸款利息補貼方案都做不到了，還好意思拿來當總統政見？「不要選總統，才裝作關心年輕人」。

民進黨不分區立委余宛如也指出，其實全台灣最有資格推動學貸免息政策的實驗沙盒城市，就是高雄市。韓國瑜拿下高雄市，等於拿下一家資本額達104億的銀行經營權，就是高雄銀行。

余宛如表示，高雄市政府作為高雄銀行主要的法人代表，大可以用市庫，全額補貼學貸利息，或是叫高雄銀行配合政策全部吸收。但是看看高雄銀行的官網，目前就學貸款利率學生還要負擔1.09%！「市長選上都沒做，現在還要騙全台灣嗎？」

高雄市議員鄭孟洳秀出高市府回覆的公文。（取自鄭孟洳臉書）

高雄市議員鄭孟洳秀出高市府回覆的公文。（取自鄭孟洳臉書）

高雄市議員鄭孟洳秀出高市府回覆的公文。（取自鄭孟洳臉書）

高雄市議員鄭孟洳秀出高市府回覆的公文。（取自鄭孟洳臉書）

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