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鳳山泳池長輩、身障者票價將漲27倍 地方要求凍漲

鳳山泳池長輩、身障者票價將漲27倍，地方要求凍漲。（記者陳文嬋攝）

鳳山泳池長輩、身障者票價將漲27倍，地方要求凍漲。（記者陳文嬋攝）

2019-11-05 09:09:35

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山運動園區自本月起委外經營管理，鳳山游泳池、羽球館本週五將漲價，尤以游泳池每天65歲以上長輩佔約一半，身障者、長輩原本只需負擔保險費2元，將調漲為優待票45元，等於將漲破27倍，市府未經地方同意調漲，地方要求維持原價不變。

全國最大的鳳山運動園區目前委外試營運，將於本週五調漲價格，游泳池全票從每次52元漲到90元，羽球館離峰時段從原本每小時100元調漲為190元，尖峰時段從原本每小時150元調漲為290元，漲幅將近1倍之多。

值得一提的是，鳳山游泳池旺季每天人潮1000人次，其中長輩大約佔一半，淡季每天人潮200人次，其中高達8成都是長輩，65歲以上長輩、身障者、高市里鄰長原本只需負擔保險費2元，新票價將調漲為優待票45元，等於漲破27倍，卻未經地方同意，引發爭議。

市府運發局表示，園區去年迄今營運虧損1700多萬元，對於市府財政困難是雪上加霜，市府為了永續經營委外經營管理，業者增加在地70個工作機會外，也將投入整修費用3000萬元。

運發局已請業者推出優惠票價，如晨泳年會員1萬2000元，不限時數及次數，相當於每天只要33元，還有永樂月卡30天1250元、永樂季卡90天3500元，均限本人使用，另回數票90天2400元，不限本人使用。

運發局指出，游泳池搭配運動中心也將推出泳健月卡30天1500元，換算每天50元，泳健季卡90天4000元，換算每天不到45元，強調會協調業者提供優惠價格，近期研議後再公告。

鳳山泳池長輩、身障者票價將漲27倍，地方要求凍漲。（記者陳文嬋攝）

鳳山泳池長輩、身障者票價將漲27倍，地方要求凍漲。（記者陳文嬋攝）

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