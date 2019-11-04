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高市府教育預算少6億挨轟 教局：教育支出仍佔歲出比例最高

民進黨團今在立法院召開記者會，批高市府教育預算少6億元。（記者謝君臨攝）

民進黨團今在立法院召開記者會，批高市府教育預算少6億元。（記者謝君臨攝）

2019-11-04 20:44:05

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市教師職業工會今指控，高雄市政府總預算增加130億元，教育預算卻減少6億元。但教育局表示，教育支出仍佔市府預算歲出比例最高，不但教育品質不打折，更不影響教育業務推動。

民進黨團今在立法院召開記者會，黨團幹事長管碧玲及立委劉世芳之外，出席者還包括高雄市教師職業工會理事長董書攸、副理事長陳建志。

董書攸表示，高市府明年度總預算增加130億元，約增加10％，但教育預算卻減少6億元，這很可怕，教育竟然可能這樣被做掉，在預算減少下，是否已開始「窮教育、苦孩子」？

教育局表示，今年教育預算419億元，較去年度少6億元，主要原因有2項：一是中央補助經費，較去年相減列3.72億元。另外用人費用參考實際現職、退休人員消長情形，減列1.80億元。

教育局強調，教育局重大業務雙語、雙機與弱勢學生安心餐券（提供弱勢孩子假日及中午能餐食照顧）亦做完整規劃，推動上皆能如期達標。

教育局表示，考量市府財政困難，採取更為嚴謹與謹慎預算編列方式，不但教育品質不打折，更不影響教育業務推動。

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