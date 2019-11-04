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繼「起立鼓掌」後…藍營民代要高市官員「愛的鼓勵一起來」

高市議員陳玫娟要市府官員一起愛的鼓勵。（記者王榮祥翻攝）

高市議員陳玫娟要市府官員一起愛的鼓勵。（記者王榮祥翻攝）

2019-11-04 17:17:23

〔記者王榮祥／高雄報導〕繼上個會期「起立鼓掌」、「讀你」之後，國民黨高市議員今在總質詢時又有新作，先是鼓勵高雄市政府官員應對自己有信心，為自己加油打氣，並當場要求大家「愛的鼓勵一起來」。

議員陳玫娟今在部門質詢時，先詢問人事處關於市長請假與副市長代理的相關規定，並強調市長「只是」請假3個月，3位副市長有2位擔任過部長、1位還曾任政院秘書長，3位經歷這麼堅強的副市長，難道市民還會擔心嗎？市府會作得不好嗎？

陳玫娟強調，其實我們對市府是寄予期許的，相信在副市長帶領下，各位局長絕對可各司其職，她對官員們有信心。

陳玫娟除詢問副市長、官員們有沒有信心，並當場說借你們（官員）的手， 一起為市府團隊來個愛的鼓勵好不好，接著直接喊口令︰「預備…開始」，全場官員多數跟著拍手。

這也是繼上個會期，國民黨原住民議員王義雄要官員為韓國瑜市長「起立鼓掌」、以及原住民議員唐惠美在議事廳歡唱「讀你」後，藍營議員再一次的「鼓勵」。

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