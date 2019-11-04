鳳山泳池、羽球館漲價近倍 地方抗議促高市通盤檢討

鳳山游泳池、羽球館漲價近倍，地方抗議韓國瑜欺負高雄人，反酸莫忘世上苦人多。（記者陳文嬋攝）

2019-11-04 16:15:20

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山運動園區自11月1日起委外經營管理，羽球館、游泳池票價上漲近倍，立委許智傑與地方里長今到園區抗議，點名市長韓國瑜「高雄負心漢不要欺負鳳山人，莫忘世上苦人多」，高喊「運動平民價、不要貴族化」、「韓市府發大財、鳳山人破大財」，要求市府通盤檢討，維持所有項目價格不變。

業者表示，費用雖經調漲，但價格相當親民，也經過財務評估，是市場行情價，強調11月1日至7日試營運，之後會恢復早上、下午時段，明年5月至10月會全天候開放，可能公告不夠清楚，讓地方民眾誤解。

高市鳳山運動園區自11月1日起委外經營管理，羽球館、游泳池票價將自8日起上漲近倍，其中游泳池營業時間從原本每天8小時，11月1日至明年4月縮短為2小時，地方不滿營業時間「腰斬再腰斬」、收費價格「上漲再上漲」，不排除連署要求市府撤回漲價決定。

民進黨立委許智傑今與議員張漢忠及地方里長、高市鳳山游泳協會、高市體育會羽球委員會等人到園區抗議，許智傑表示，游泳營運時間最短，收費卻是最貴，真的是欺負鳳山人，高雄負心漢欺負鳳山人，臨別還來回馬槍，市長韓國瑜臨別離開高雄，還口口聲聲莫忘世上苦人多，不要以為請假離開高雄，就可以為所欲為，對不起高雄、鳳山人。

許智傑指出，運動園區就是要回饋市民，市府不該把人民當提款機，如果有虧損應提出更好的營運計劃，而非把成本轉嫁給市民，市府這種差別待遇，難道是把鳳山人當成「潘仔」嗎？

許智傑認為，韓國瑜所說的苦民所苦，其實是不知民間疾苦，結果導致人民更苦，漲價一次漲足，相關服務卻也未因此提升，這樣漫天漲價，跟當初的承諾完全違背，呼籲韓市長跟高市府盡快與廠商研擬合理方案，要把運動空間還給市民。

市議員張漢忠表示，市府稱業者提供地方70個工作機會，他認為市府就可以經營，不需要委外讓財團經營，打出使用者付費，卻是價格漲很大，游泳池全票從每次52元漲到90元，羽球館也從離峰時段原本每小時100元，調漲為每小時190元，漲幅將近1倍之多，他自己是高市體育會羽球委員會的執委，連他自己也不敢去打球，韓市府與民爭利，質疑是否圖利廠商？

鳳山游泳池、羽球館漲價近倍，地方抗議韓國瑜欺負高雄人，反酸莫忘世上苦人多。（記者陳文嬋攝）

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