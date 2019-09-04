Wecare高雄批韓市府預算書 財政局回擊：不要唱衰高雄

2019-09-04 21:33

〔記者黃佳琳／高雄報導〕Wecare高雄針對明年度韓市府預算書提出批評，高市府財政局表示「非常遺憾」，希望高雄不要唱衰高雄，Wecare對高雄沒信心，也不要認為全體市民及企業都覺得對高雄沒信心。

財政局指出，新市政團隊接手後，盤點高雄市政府的債務，除了財政部公告受限的債務2416億，還包括潛在負債累計高達3300億，一年光利息支出就要編列22.4億預算。

因此，市府團隊積極推動開源節流，希望能為「永續財政、恪遵財政紀律」而做最大努力，而在109年編列預算，除了要能滿足韓市長的政見兌現外，社福支出也不予減少，又要擴大資本門預算，以強化公共建設。

財政局表示，韓市長入主高雄後，積極推動行銷高雄及招商引資，今年1至7月就增加1700多億投資，房地產交易量整體也有成長，除了地方稅收增列12.2億外，又向中央爭取14.75億預算，外加專案計畫補助款增加94.14億，這些都是為了高雄市政發展投入的心血，而得到的成果，結果Wecare反而以酸民角度認為降低賒借太少，是在抹殺所有市政同仁的努力，也為所有同仁的付出感到難過。

財政局說，市政運作是一棒接一棒，韓市長入主高雄市，帶領新的政務官團隊為高雄發展而努力打拼，因此市政府每月皆會要求各局處要對接中央各部會預算，要寫好計劃書爭取中央經費補助，也會公布各局處每月的績效，所以中央各部會願意審視高雄市面對的挑戰，也認同市政府各局處撰寫的計畫書而同意補助，希望中央能一本初衷，繼續支持高雄市的建設及發展。

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