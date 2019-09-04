這活動也納入愛情產業鏈！ 韓國瑜：愛情有很大魔力

2019-09-04 21:20

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市新興區公所今召開「2019幸福久久，最愛幸福在新興」記者會，市長韓國瑜到場致詞表示，愛情具很大魔力，可轉化為物質層面，帶來商業活動，高雄大力推展愛情產業鏈，不只愛情摩天輪。

「2019幸福久久，最愛幸福在新興」活動將於9月7日舉辦第一場「囍事」活動「金婚囍SHOW」，邀請36對結婚50週年的銀髮夫妻到六合商圈，分享每對佳偶的愛情故事，以及夫妻相守之道，讓金婚長輩有機會再次穿上西裝與婚紗，重溫婚禮的浪漫，盼藉此融合夜市美食小吃與特色景點，促進地區商機，協力推動新興區婚紗街特色發展。

第二場活動規劃12、13日兩天的「LOVE逛市集」，廣邀新興區在地喜餅、禮盒店家設攤，更安排了多名歌手、街頭藝人表演，包括廣受年輕族群喜愛的嘻哈團體「草屯囝仔」、甜心歌后「朱海君」，以及小朋友最愛的兒童台主持人「小紅莓姐姐」、魔幻氣球達人與大小朋友互動，讓來到市集的家庭及情侶們能共享天倫之樂；另規劃「愛情微電影」與「創意婚紗櫥窗」比賽，不但給予南部電影創作人才嶄露頭角的機會，更推動婚紗街的區域特色發展。

韓國瑜說，人與人之間的親情、愛情與友情，沒有人可抵擋，高雄有全台灣唯一用愛情命名的愛河，新興區內有銀樓、喜餅店、飯店民宿、婚紗攝影等，可以滿足愛情產業相關需求，客觀來說市場也有需求，高雄具備發展愛情產業鏈的條件。

他強調，愛情具有很大的魔力，可以將抽象精神轉化為物質層面，帶來商業活動，高雄大力推展愛情產業鏈不是只有愛情摩天輪，而是將愛情元素放入，從觀光客的角度發展觀光資源，吸引遊客前來，也呼籲業者要嚴守品質，把握全世界都在看高雄的機會，讓觀光業蓬勃發展。

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