「霹靂英雄戰紀之刀說異數」連播20小時 來高雄挑戰電影馬拉松

2019-09-04 15:11

〔記者黃佳琳／高雄報導〕2019高雄電影節將於10月登場，雄影今公布特別場次《霹靂英雄戰紀之刀說異數》20集馬拉松跨夜場，從10月9日晚上8點起，20小時不斷電放映，「清香白蓮」素還真、「羅網乾坤」崎路人、「二十四番」花信風等霹靂經典角色，陪伴影迷歡慶國慶日。

《霹靂英雄戰紀之刀說異數》是霹靂布袋戲慶祝素還真問世30週年的最新力作，霹靂英雄宇宙開創者、同時也是總導演的黃強華，親自編寫故事劇本，使用電影規格的攝影、特效，以操偶師華麗的表演，耗資2.5億拍出前所未見、瑰麗壯闊的奇幻武俠世界，開啟了「霹靂英雄戰紀」的電影宇宙。

今年1月起，《霹》連續18週於全台威秀戲院放映，上半年造成戲迷熱映風潮，7月上線Netflix進軍國際；霹靂國際多媒體與高雄電影節合作推出20集馬拉松連映，總長20小時，將創下台灣影展單一場次最長放映時間的紀錄。

《霹》將於10月9日晚上8點放映至10日10日下午4點，連續20集全程20小時，9月7日開賣優惠票價1288元，隨票附贈包餐服務含宵夜、早餐與中餐之外，更有「高雄電影節跨夜失眠場─刀說異數限定大浴巾」（價值1080元）與市價580元的栢司金滾珠精油棒，限量僅110人，歡迎霹靂戲迷、重度影癡前來挑戰。

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