高雄積淹水…韓國瑜準時出席觀光工廠開幕

2019-09-04 12:39

〔記者洪定宏／高雄報導〕玲玲颱風影響台灣氣候，高雄今天上午豪大雨不斷，導致前鎮區積淹水，一度影響交通；但市長韓國瑜到前鎮區不是視察災情，而是參加觀光工廠開幕。

韓國瑜接受媒體聯訪時坦承，包括前鎮區在內，高雄共有6處積淹水，只剩鳳山區維新橋附近未退，市府已成立三級災害應變中心監控。

高雄市今天豪大雨不斷，前鎮區中華與擴建路口、金福路高架橋一帶積淹水嚴重，汽機車一度無法通行。

但韓國瑜仍如期出席前鎮區觀光工廠開幕典禮，而且罕見地準時在上午11點抵達，停留約45分鐘才離開。

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