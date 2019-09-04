雨彈襲高雄 大貨車道積水封閉半小時

［記者黃旭磊／高雄報導］受玲玲颱風外圍環流影響，高雄市區從清晨5點許下大雷雨，通往高雄港大貨車專用道積水25公分，封閉約半小時才開放，上班族及學生也被雨勢耽擱。
中央氣象局發佈大雷雨即時訊息，三民、前鎮等多區累積雨量超過110毫米，上午8點15分許，三國通道大貨車專用道匝道口（草衙路與金福路口）積水估計25公分，貨櫃車行經險象環生，轄區前鎮警分局派警組2人疏導車流，暫時封閉車道並並通知水利局派員處理。
警方表示，上午8點55分許雨勢減緩，路況積水逐漸消退，所幸並未造成人員傷亡。
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［記者黃旭磊／高雄報導］受玲玲颱風外圍環流影響，高雄市區從清晨5點許下大雷雨，通往高雄港大貨車專用道積水25公分，封閉約半小時才開放，上班族及學生也被雨勢耽擱。
中央氣象局發佈大雷雨即時訊息，三民、前鎮等多區累積雨量超過110毫米，上午8點15分許，三國通道大貨車專用道匝道口（草衙路與金福路口）積水估計25公分，貨櫃車行經險象環生，轄區前鎮警分局派警組2人疏導車流，暫時封閉車道並並通知水利局派員處理。
警方表示，上午8點55分許雨勢減緩，路況積水逐漸消退，所幸並未造成人員傷亡。