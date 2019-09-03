蘇貞昌批賽車、機場政見 韓競辦：比「酸韓產業鏈」好

2019-09-03 19:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨總統參選人韓國瑜喊出要在中部推庶民賽車、國際機場，被行政院長蘇貞昌質疑就這幾帖藥方，到處賣卻沒一點實現；韓國瑜競選辦公室今天反嗆，比起蘇院長每天只拿「酸韓產業鏈」爭取媒體曝光，韓市長的「賽車產業鏈」對中部民眾有更大幫助。

韓國瑜競辦說明，韓市長日前參訪企業，了解彰化、台中等地區有相當多汽車零組件的廠商，且供應全球，本來就有「賽車產業鏈」，只是缺少宣傳和整合平台，其實非常有發展產業的利基。

而擁有現代化大型國際機場，對於都市發展是有利的，韓市長若有機會勝選，也會評估怎麼做對中部發展最好。

競辦指出，比起蘇貞昌院長每天只會拿「酸韓產業鏈」來爭取媒體曝光率，相信韓國瑜市長的「賽車產業鏈」對中部的民眾有更大的幫助。

針對國民黨籍高雄市長韓國瑜日前至彰化參加總統競選造勢活動，拋出要在彰化蓋一個庶民賽車場、中部興建國際大機場，行政院長蘇貞昌今天受訪時批評，「機場不是計程車站，希望不要到處喊」，韓市長就只有這幾帖藥方，到處賣卻沒有一點實現。

蘇揆指出，台灣也不是到處都可以蓋機場，不是到處都可以蓋賽車場，希望韓市長先兌現高雄市民期待，及高雄市長選舉時，韓對高雄的承諾，「趕快兌現才是正辦！」

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