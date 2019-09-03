國民黨再批氣爆善款遭挪用？邱俊憲：拿韓國瑜追蹤器神技打臉自己

2019-09-03 19:35

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨質疑高雄氣爆善款遭挪用，點名陳菊放任前高雄市政府秘書長李瑞倉隻手遮天，將善款變為高雄市府小金庫，成為高官出國旅遊考察、協助民進黨籍縣市首長候選人資金？民進黨高市議員邱俊憲痛斥，把證明清白的資料拿來抹黑栽贓，國民黨再次展現出韓國瑜追蹤器的神技、再次打臉自己！

國民黨立院黨團總召曾銘宗、立法委員許淑華與陳宜民、高市議員陳麗娜、高市議員李雅靜等人，今共同召開記者會，揭露高雄氣爆善款遭挪用項目，點名陳菊放任前高雄市政府秘書長李瑞倉隻手遮天，將善款變為高雄市府小金庫，更成為高官出國旅遊考察、協助民進黨籍縣市首長候選人的資金。

邱俊憲指出，藍營提出佐證資料，是韓國瑜市政府1080830所提供、高市觀光局運用氣爆「指定用途」捐款經費使用清單，資料最下面明明寫著，本局經費並未使用於出國經費及音樂會！

邱俊憲說，韓國瑜主政的市政府提供資料都寫明，沒有用在出國經費，國民黨們是在指控什麼啊？特定媒體又是在配合抹黑什麼啊！？

再來，什麼是指定用途？就是指捐款者指明捐款用於特定對象、事項、計畫或活動，或屬委託代辦或代轉性質之捐款；簡單說，就是捐款人指定要花在這些項目上，市政府沒照這些項目花，才是有問題，這樣，國民黨又是在指控抹黑什麼呢？

邱俊憲酸，追蹤器、泡湯、把陪同行政院長勘災視而不見⋯⋯種種荒謬、烏龍、抹黑！今天又多了一次，拿著明明是證明沒問題的資料，來當作抹黑的依據，真是夠了，不要再拿氣爆來掩飾韓國瑜競選總統不順利了！

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