揚言「除害」槓上黃昭順 郭新政宣布參選高雄立委

2019-09-03 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕已故台北市議員李新女友郭新政因在粉專「誰摔死了李新」痛罵國民黨立委黃昭順、前立委羅淑蕾而聲名大噪。郭新政今日在臉書上正式發布參選聲明，表示將以無黨籍身份參選高雄左營、楠梓區的立法委員，理由是「除害」，而第一害就是黃昭順。

郭新政今日在臉書上表示，此生從未想過從政，但因和李新捲入珠寶走私事件，且將李新逼上絕路，面對幾百萬私菸案全台舉國譁然，而幾億珠寶走私洗錢案至今仍無下文，郭新政指出，只有進入立法院，行使立委的調閱權調查才可以真相大白，並還百姓一個公道。

郭新政寫道，她選擇左營楠梓區立委的原因很簡單，「我是來除害的，第一害就是黃昭順」。郭新政指出，黃昭順就是珠寶案的始作俑者之一外，對台灣百姓來說，宗教法、健保資源拱手讓人等提案，「都再再顯示這位老古董立委的失職和荒謬」，砲火猛烈。

郭新政希望能身先士卒，帶起追求真相、端正關廠的浪潮，「把官場裡的壞東西、壞習慣、壞生態全部揪出來」，她還表示，只要有人敢出來與他們對幹，一定可以消滅它們，最後才能重拾希望和未來。

郭新政正式參選立委聲明

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