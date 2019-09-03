高市勞工局輔助藥癮更生人考取職訓班 找回謀職自信

2019-09-03 11:58

〔記者黃建華／高雄報導〕今年4月阿文（化名）結束長達7年的刑期出獄，身為藥癮更生人，求職並不順遂，且阿文的兄長也仍猜疑他不會學好，所幸在高市勞工局及委託的就業服務員關懷協助後，阿文順利考取綜合電銲職業訓練班，期待未來能順利謀職，開啟新生，兄長也相信他走上正途。

勞工局王秋冬局長呼籲藥癮者及家屬，可多利用勞工局的專案就業服務計畫，勇敢走出過去的陰霾，找到工作或學技能、找回自信。

據了解，阿文服刑7年期間，父母相繼過世，出監後看到來接他的大哥，阿文流下充滿悔恨與懊惱的男兒淚，看著大哥幫忙張羅住處與生活，他下定決心改變自己，絕不再讓兄長失望，但求職並不順遂，與兄長也產生不少摩擦。

高市勞工局受理阿文個案後，透過財團法人高雄市毒品防制事務基金會就業服務員的協助，評估其謀職不順利的主因是技能不足，就服員運用職涯測評工具，找到符合的職業與技能訓練的課程，並充當溝通橋樑，向阿文的哥哥建議，家人應給予更多的支持與鼓勵，才能協助阿文擺脫過去陰霾。

在阿文決定報考綜合電銲的專業技能訓練班後，幾乎每天到圖書館報到，兄長也漸漸看到阿文的轉變，並從旁協助出題練習，最後阿文以第二名的高分錄取訓練班，得知結果，阿文與大哥都非常高興，也對未來的就業及人生充滿希望，並主動打電話給就服員表達感激。

王秋冬局長表示，藥癮朋友要重回職場，並穩定就業及復歸社會非常不容易，除了自己的努力外，家人親友的支持更是成敗的關鍵，勞工局訓練就業中心提供免付費諮詢專線0800-585-533，不管是藥癮者或家人都可以撥打，讓勞工局協助，透過專業的服務，勇敢走出過去的陰霾，找到工作或學技能、找回自信。

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