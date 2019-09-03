昨晚又遲到？韓國瑜森七七反駁：為何猛搓肚臍眼？

2019-09-03 11:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨晚參與退伍軍人協會活動傳出又遲到，韓國瑜今強調自己沒遲到，就是要去兩個地方，他抱怨黑韓永遠有理由，每一個人都有個肚臍眼，不會有人沒有，他就猛搓，非常的無聊。

韓國瑜昨傍晚前往左營四海一家參加退伍軍人協會挺韓活動，原來公開行程是傍晚5點40分，但直到傍晚6點5分前後、韓國瑜仍未現身，讓全場多位退休將領枯等，被質疑又遲到？後來媒體查證，原來韓國瑜到四海一家後，先到隔壁包廂會見資深藝人歸亞蕾與部分僑胞，接著才轉往退伍軍人協會現場。

今上午市政會議，韓國瑜在會議開始後趕抵現場，稍微遲到一些些，還來得及與第一位受獎里長（登革熱解除里）補合影，他也特別說明，上午8點到忠烈祠後，再轉往橋頭參加一場告別式，隨即趕回市府。

會後聯訪時，韓國瑜特別強調昨晚並沒遲到，就是去兩個地方（都在四海一家），為什麼說他遲到呢？兩個地方很清楚，一邊是回來的華僑及軍眷榮眷，另外一邊是各軍事院校。

他說，如果先去了軍事院校，到歸亞雷這邊時會被說遲到，會不會被這樣講？會的，因為只要黑韓國瑜、就是有道理；若反過來次序，會不會又指責他？會的，因為太多媒體名嘴，每天都是有目的的在黑韓。

他指出，請各位想清楚，像今早去忠烈祠，再跑到橋頭一個告別式，進市政會議又遲到，假設他不去橋頭，「oh不尊重喪家」，所以為黑韓永遠有理由，每一個人都有個肚臍眼，不會有人沒有肚臍眼，他就猛搓、非常的無聊，拜託黑韓國瑜，請拿出正確的資料。

韓國瑜呼籲，台灣民眾眼睛是雪亮的，不要到了選舉不停抹黑，2300萬台灣民眾應該要求執政黨，而韓國瑜不是執政黨、是在野黨的，每天比執政黨監督的還要嚴格，這樣公平嗎？

他認為2300萬老百姓、各位鄉親，應要求蔡英文政府，請你3年半拿出一張成績單出來告訴台灣民眾，讓我們過得多好的日子、多有希望的未來？這才是正確的，不是一直不停的抹黑反對黨。

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