Youtuber辦第一屆「最佳韓黑獎」頒獎典禮 得獎的是....

〔記者黃佳琳／高雄報導〕 國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜昨在臉書直播暢談「黑韓產業鏈」，Youtuber「君哲Jyunche」為此舉辦第一屆最佳韓黑獎，包括發起罷韓行動的Wecare高雄、高雄歹過日等臉書粉專都入圍，但頒獎結果出爐，最佳韓黑獎得獎的是「韓國瑜」自己。
「君哲Jyunche」在影片中自介指出，他很開心這次能受邀來「台灣黑特獎」擔任頒獎人，頒發這個十分特別、有意義的最佳韓黑獎，有了這樣的獎項之後，就能揪出最大的韓黑，讓黑韓產業鏈從此消聲匿跡，不再影響下一代。
人圍「最佳韓黑獎」的Wecare高雄團隊指出，韓國瑜說黑韓產業鏈非常旺盛，還準備持續開直播來你黑我白，前陣子網路上更廣傳韓粉製作的黑韓專頁清單，但最後得獎者出爐，毫不意外，就是「韓國瑜」本人，可見韓國瑜要說別人黑他之前，要先檢討自己做了什麼、說了什麼，不要自己黑了自己還怪罪別人。
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Youtuber「君哲Jyunche」舉辦第一屆最佳黑特獎頒獎典禮。（記者黃佳琳攝）
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多個媒體、社群網站入圍第一屆「最佳韓黑獎」。（記者黃佳琳翻攝）
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「最佳韓黑獎」得主出爐，得主是韓國瑜。（記者黃佳琳翻攝）
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多個媒體、社群網站入圍第一屆「最佳韓黑獎」。（記者黃佳琳翻攝）
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「最佳韓黑獎」得主出爐。（記者黃佳琳翻攝）