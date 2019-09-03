交通大執法有效！高市車禍月均減700件

2019-09-03 10:02

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市警局交通大隊今年5月起，每月各執行2次，每次連續3日的全市交通違規「同步大執法！」擇定易發生交通事故的重點違規項目進行取締。經統計專案期間交通事故受傷件數，每月平均下降700件，高市交大專案明顯對保障民眾生命安全有成效，將持續實施這項交通違規「同步大執法」。

據交大執法組指出，今（2019）年5-7月，每月平均發生3136件，較今年1-4月每月平均發生3836件，減少700件（降幅約-18.2%），警方認為，此一專案勤務作為，對保障民眾生命財產已獲得初步成效。

交大表示，為確保交通秩序，維護民眾生命財產之安全，交大本月將持續規劃執行全市交通違規「同步大執法」，針對「闖紅燈」、「未優先禮讓行人」、「大型車變換車道或方向不當」、「大型車轉彎未依規定」、「超速」等重點違規項目，於高市交通往來要道及易發生交通事故之路口（段），透過區域封鎖之概念執行，以增加見警率。

警方提醒民眾勿貪圖一時方便而違規，並希望能降低交通事故之發生。

警方強調，取締僅是手段而非目的，交通大隊表示，為有效改善交通秩序，端賴全民共同遵守交通規則，以共同營造「遵守路權、你我安全」的優良交通環境，還給用路人安全行的空間。

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