獨家》鳳山污水廠遭含毒有機溶劑污染損失近800萬元

2019-09-02 23:34

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山溪污水處理廠近來連續1週遭人傾倒大量含毒有機溶劑污染，造成AO生物處理系統受損，連帶影響全國首座鳳山溪再生水廠無法供水近1月，損失金額近800萬元，巧合的是，鳳山溪期間一度變色、出現死魚、傳出惡臭，環保局持續追查污染源。

鳳山溪污水處理廠日前例行巡檢，發現進流抽水站傳出有機溶劑VOC氣味，造成整個廠傳出疑似汽油味，且化學需氧量水質濃度異常上升至530mg/L，有機溶劑氣味持續大約1週，這是鳳山溪污水廠首次遭受污染事件。

水利局檢視廠內各項水質數據，發現AO生物處理系統受損，其中氨氮水質濃度超過再生水管制限值，緊急停止再生水供應，期間長達將近1月，造成損失金額近800萬元。

經廠商自行採樣，並委託第三公正單位，分析揮發性有機化合物，環保局毒災大隊以攜帶式氣相層析質譜儀，到廠內濕井及周邊人孔檢測，檢出甲苯、二甲苯及環類等有機物質，確認遭受含毒有機溶劑污染。

由於鳳山溪上游工廠林立，超過240家工廠，沿線有20個截流井，水利局會同環保局至富田橋、大智陸橋等工業區附近檢視截流站，適逢高市受到對流旺盛及西南風影響，3小時最大累積降雨量破百毫米。

值得一提的是，鳳山溪期間歷經大雨沖刷，未發現明顯有機溶劑氣味，不過地方卻發現鳳山溪一度變成黑色，還出現死魚、傳出惡臭，引發地方民怨。

水利局表示，含毒有機溶劑傾倒量大，才會造成廠內AO生物處理系統受損，懷疑可能是人為偷排，也不排除槽車載運傾倒，已要求環保局加強稽查。

水利局說，AO生物處理系統經重新馴養，並配合啟動滴濾池系統，增加生物除氮功能，目前再生水已恢復正常供水，並於污水廠及再生水廠內，增加水質監測儀器，強化處理應變能力。

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