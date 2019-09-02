誰說休假才跑選舉？韓國瑜與軍系志工「國政座談」

2019-09-02 20:42

〔記者洪臣宏／高雄報導〕由軍系社團、校友會組成的「藍軍志工團」今天南下高雄與市長「國政座談」，打破韓休假才跑選舉行程承諾。韓國瑜向軍系人士表示，國民黨若輸掉2020年選舉，有亡黨危機，呼籲所有袍澤全力動員，打一場神聖選戰。

九三軍人節前夕，軍系8社團、17校友會南下海軍「四海一家」餐廳，與韓國瑜進行「國政座談」，包括「藍軍志工團」團長、前立委陳鎮湘、中華民國中央軍事院校校友總會理事長季麟連多位退將參加。

韓國瑜致詞時表示，2020選舉已經不是小我跟小愛，是中華民國保衛戰，是大愛跟大我，他在候選人擂台上，小我對他不重要。他說，保衛中華民國，保護2300萬人，他們這一代很辛苦打拚，但為下一代奠下更好基礎，打造更美好未來，是這一代的責任。

他說，民進黨輸了，執政3年半繳不出成績單垮掉了，民進黨會迅速成為強大反對黨，反觀國民黨輸掉了，土崩瓦解，樹倒猢猻散，有亡黨危機，接下來國家處境，看看外交生存空間，看看兩岸愈來愈劍拔弩張，我們怎麼會不害怕。

韓國瑜呼籲，希望中央院校袍澤們、眷屬們，全力動員，一起打一場漂漂亮亮，屬於中華民國、屬於2300萬同胞，屬於自己袍澤、自己子子孫孫的一場神聖選戰。

韓國瑜曾說只會在休假時跑總統選舉行程，不過今天這場「國政座談」，講的全是選舉語言。

韓國瑜離去前媒體訊問「不是假日才跑選舉」？他不回答上車離去。

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