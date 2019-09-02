抱怨沒人敢黑郭台銘...韓國瑜：他有300個律師好可怕！

2019-09-02 18:42

〔即時新聞／綜合報導〕傳言國民黨黨主席吳敦義派人赴中談「換瑜」，國民黨總統參選人韓國瑜今（2）日開直播指出，若這件消息是真的，就是國民黨中央腦袋壞掉，韓國瑜話鋒一轉，也抱怨為何大家不「黑」鴻海創辦人郭台銘，原因是郭「有三百個律師，好可怕！」此番言論一出，許多網友看完後傻眼狂噓

韓國瑜今天親上火線，在臉書開直播《黑韓無極限，公平正義是底線》頻開砲，韓國瑜抱怨他被酸言酸語的抹黑，還酸說2019在台灣有一支產業「一枝獨秀、股票即將上市」，叫做「黑韓」產業。

韓國瑜接著抱怨「為何沒人黑蔡英文？喔因為她是總統，動不動總統府就提告」、「為什麼不敢提郭台銘董事長？喔因為他有三百個律師，好可怕」。接著相當委屈地表示：「為什麼要黑韓國瑜呢？捏方的就方，捏他是圓的就圓，怎麼打他都不會還手，因為韓國瑜說愛與包容，所以黑韓國瑜、抹黑韓國瑜，是一本萬利的事情。」

相關資訊被轉到PTT後，許多網友看了超傻眼，紛紛留言怒嗆「因為另外兩個沒蠢到一直自爆」、「郭董等等會不會出來打臉」、「追蹤器要不要告？」、「自導自演的禿驢」、「想到這種腦袋在選總統更可怕」、「整天在黑韓產業鍊都你自己自爆好嗎」、「韓國瑜一張嘴就打贏300律師好嗎？」

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