高市府團隊多代理 陳瓊華：韓國瑜推四光、結果局長先跑光

2019-09-02 08:36

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜的市府團隊人事浮動，包括行政暨國際處長、觀光局長、環保局長都是代理，前高市行政暨國際處處長陳瓊華感慨，韓國瑜說要「吃光、喝光、買光、花光」推高雄觀光，結果是局長先跑光。

陳瓊華進一步質疑，市長該裁示的市政，不是代理就是代決，高雄市府團隊，還有什麼不能代理的？

她透過臉書評析，「人進來、貨出去」喊得震天響，國際、觀光不就是關鍵？環保更是高雄每天都要面對、解決的事，選前喊話要對空汚出重拳，還沒出拳、人就不見了，後繼無人出重拳，反而打了高雄環保一巴掌。

韓國瑜自己說要「吃光、喝光、買光、花光」推高雄觀光的，結果是局長先跑光，文化局長人選重中之重的條件是「會講英文」，結果國際處長一直「嘸人嘸聲」。

陳瓊華質疑，高雄人89萬張票、不值得兌換「貨真價實」的首長陣容來處理高雄事？高雄人沒有要一堆代理的首長，更沒有要等到明年選完、局長再回任。

她也站在韓市府觀點指出，一定又要說陳菊也派代理，所以自己先幫韓市府找好資料了，2012年5月1日到7月31日，許傳盛以副秘書長兼任、代理觀光局長3個月，但他是以「政務身份」代理、並獲得真除。

陳瓊華說明，政務身份代表他執行、負責民選市長對這城市觀光推動的方向和責任，現在動輒推給事務官代理，是在等前局長助選完回任？留後路留這麼明顯，高雄人為什麼要等？高雄的觀光為什麼要被政治盤算拖累？

她表示，去年選舉，說陳菊都做不好，今年出事，就都找陳菊來扛，陳菊也這樣做、陳菊也那樣做⋯，好事、壞事，陳菊都有份、都可以幫到你們，是有付薪水給她逆？！

陳瓊華呼籲，不要代理，派「真的」來做首長！

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