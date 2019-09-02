獨家》2個月只給10個口罩 高雄清潔隊員自己團購

2019-09-02 00:19

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市清潔隊員約3000人，卻受限財政困難，竟然連必備的口罩，2個月只發10個，但口罩不能重複使用，基層只好自力救濟，團購採買口罩，令人感到好心酸。

環保局坦言財政困難，編列預算物品費有限，今年已購買40萬個口罩，若3000人每天1個口罩，大約只能撐8個月，將爭取經費彌補不足，目前尚有口罩可供應，部分清潔隊未提出需求，環衛科將盡速發放補救，並慰問基層人員辛勞。

環保局清潔隊員大約3000人，每天忙於維護市容環境整潔，大熱天揮汗打掃、清水溝，還要抓蚊子防疫，路上常見辛苦工作的身影，口罩及手套是必備用品，由環衛科統一採購，提供各區清潔隊使用，過去只要基層反映口罩不足，會想辦法找經費彌補。

北鳳山清潔隊被爆今年每個月提供10個口罩給清潔隊員使用，南鳳山清潔隊被爆2個月才提供10個口罩，由於口罩是消耗品，必須用完就丟，不能重複使用，基層只好自力救濟，每個月自掏腰包，團購買口罩使用，增加生活開銷，引起基層抱怨。

民眾聽聞大呼不可思議，質疑市長韓國瑜不是說高雄發大財，清潔隊員怎會窮到沒錢發口罩？還有民眾說，清潔隊員月休八天，酸市府難道十個口罩是拿來放假用的？北門里長謝秀霞認為清潔隊員很辛苦，口罩是必需品不能省，工欲善其事必先利其器，市府應維護清潔隊員的權益。

北鳳山清潔隊長黃秉豐表示，清潔隊有180人，每人每月發10個口罩，還要保留200個備用，提供法院服勞役者、資源回收臨時人員等，後續視隊員工作性質分配口罩，避免粉塵侵擾的危害，允諾會檢討改善。

南鳳山清潔隊長黃雪華指出，環保局對口罩有一定的發放，她會依照隊員的工作性質，提供不同的口罩數量，平均每人每月發12個口罩，將檢討補足隊員口罩數量。

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