高市清潔隊員甄試再爆爭議 考生質疑考題超出環保業務

2019-09-01 23:31

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市環保局首度公開招考清潔隊員風波不斷，今再爆考生質疑考題超出範圍，多達11題有爭議，如車床加工等，與環保業務無關；勞團質疑市府取消加分，又設定特殊考題，做法啟人疑竇。

不過市府環保局強調考試公平、公正、公開，考題經向委辦單位查明，屬於簡章規定中機械常識範圍，國家考試及國營事業招考都有相關內容，強調隨著機械設備的更新，隊員也須提升機械方面能力，會要求委辦單位釋疑清楚。

高市清潔隊員甄試一連2天登場，市府一週前突取消臨時人員加分，挨批朝令夕改、失信於民，但在一片非議聲浪中，近1萬2千人搶4萬薪清潔隊員，將錄取正備669人，可進用至110年，連懷孕6個月的孕婦、留美碩士、夫妻檔也來挑戰。

許多考生質疑環保局公告的考試科目是機械常識，但考題卻出現車床、鉗工、鑽孔，如「一般高速車床的導螺桿為何種羅紋製成？」等，質疑超出考試範圍，屬於機械加工、電機、電工範疇，且與環保局的業務性質無關，質疑命題的標準在哪？直呼很傻眼！許多考生到委辦單位、環保局臉書留言表達不滿。

高雄縣職業總工會理事長蘇致榮表示，考題與環保局業務性質完全沒關係，令人質疑市府臨時取消加分，又設定特殊考題，是不是要掩護另一批人？尤其市府針對這次考試一直在政治化，讓長年同工不同酬的臨時人員，在這次考試被污名化是情何以堪！

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