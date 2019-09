2019-09-01 21:54

〔記者王榮祥/高雄報導〕高雄挺香港!長老教會高雄中會教社部與台灣南社等單位,今共同舉辦反送中、撐香港、反紅媒、護台灣祈禱會,希望香港市民奮力爭取自由民主同時,能充分感受到南台灣民眾對香港民主運動的支持!

祈禱會今下午在鹽埕長老教會舉行,由長老教會高雄中會教社部、台灣南社等單位主辦,高市議員康裕成、黃文益、黃捷、林于凱與台灣基進黨協辦。

祈禱會先由長老教會牧師帶禱揭開序幕,接著由長老教會牧師帶唱「為此塊土地阮誠心祈禱」,用歌聲為香港與台灣人民共同祈福

長老教會牧師、台灣南社社長翁銘章、高市議員黃文益等人陸續上台短講,最後由高雄市兒童合唱團演唱「 Do you hear the people sing? (你敢有聽著咱唱歌?)」(以英語及台語唱)、「伊是咱的寶貝」兩首歌,作為祈禱會的總結。

祈禱會場佈置有連儂牆版,提供與會民眾寫下為香港祈福的話語,主辦單位會把這些民眾鼓勵、以影像方式傳給香港朋友;受邀與會的港生也呼籲台灣人民,要珍惜、守護得來不易的民主自由。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法