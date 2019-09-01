春陽心、關懷情、中秋節送暖活動 今天在高雄勞工公園登場

2019-09-01 17:17

〔記者張忠義／高雄報導〕天有不測風雲、人有旦夕禍福，在人生旅途中往往有起有落，有鑑於此，社團法人高雄市春陽協會今天在勞工公園舉辦「春陽心、關懷情、中秋送暖活動」，結合社會各界資源，提供實質的關懷與救助，給予急需幫助之非低收入戶身心障礙者或處在貧窮邊緣之家戶。

該活動更有四十個各式攤位讓身心障礙者可藉以與大眾接觸，其中更有許多DIY手作攤位提供身心障礙者體驗，如鄭乃嘉的陶土體驗，當天並藉由贈送一百零八個受贈戶家樂福禮券及白米，來提供家戶基本生活補助，適時拉他們一把，協助度過生活困境。

其中，高雄市糕餅商業同業公會是第四年參與活動，其第十五屆理事長潘世貞更是該公會創立四十五年以來首位女性理事長，她表示，從事糕餅工作三十多年來，總是愛心不落人後，這次召集公會理、監事，大家有錢出錢有力出力，也藉此活動讓社會大眾知道還有許多弱勢族群需要大家的援助。

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