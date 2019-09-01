高市文化局長拿「古城新都」描述高雄 尹立：抄襲台南

2019-09-01 15:28

〔記者王榮祥／高雄報導〕現任高雄市文化局長林思伶7月24日在電台中表示：「古城新都是高雄的城市調性」，前高市文化局長尹立今透過臉書批判，直言抄襲與無知，沒有文化高雄方向的掌舵者。

高市文化局對此回應，高雄是一座多元移民城市，文化底藴深厚，海納百川，文化局廣納各界建言，謝謝指教。

尹立表示，身為目前高雄文化政策的掌舵者，乍看之下提出一個跟以往不同的文化論述，以「古城新都」當成一種高雄文化的想像與描述，身為一位文化工作者與知識份子，面對這樣荒謬的論調，憋了好幾天，一些想法還是不吐不快。

他說，作為前後任文化局長，知道發言會引起一些揣測，不在其位不謀其政，但一個城市的文化政策不能奠定在抄襲跟無知的基礎上去發展。

他進一步說明「古城新都」描述高雄，不僅是抄襲台南的文化與歷史樣貌，更是對高雄城市發展脈絡的無知，也遑論無法建構高雄自身的文化主體性、差異性，從歷史中去理解高雄，由自身的文化中長出自己的果實。

9月2日高市文化局要辦理一場論壇，主命題就是高雄文化願景：「古城新都」，在這個主題下去做分項討論，這其實是非常嚴重的事情，抄襲台南的文化命題來當成整個高雄文化思考的核心主軸？

尹立認為，其實有一些基本常識與認知的，看到「古城新都」4個字聯想城市為何？至少GOOGLE一下，也就知道指的就是台南。

府城台南從漢人的史觀，就是最早開發的古城，不管從鄭成功到清朝，乃至日治初期，台南都是政經核心地位，而後在發展上慢慢的北移，現今當然是台北，而高雄雖然也有鳳山新舊城，他猜想因為「見城計畫」擷取「古城」兩個字，卻不願從「亞洲新灣區」提出「新灣」想法，而改用「新都」，於是胡亂湊出「古城新都」這幾個字。

然而從現在六都裡面，高雄算是新都？今日高雄港已經成為世界大港，但回到當時的歷史脈絡來看，府城跟打狗的關係，當時高雄還是比較附屬的角色，鳳山城的興建與兩次重大民變事件有關，雖然非常重要，但卻不是代表高雄的全部，而且打狗港就是當初安平港的外港，但這幾年我們慢慢地確立自己文化生態的多元性與主體性，抄襲別人不如好好地認識自己，從認識自己腳下土地開始，認真的探查自身的文化與歷史。

尹立強調，不管任何部門的首長，對應該對自己所在城市與專業要有深刻的認識，尤其文化部門更是如此，過去清朝統治為何民變事件經常發生？就是因為「三年官兩年滿」的心態，到此一遊的題字文化留存過往腐敗的官僚系統中，有這樣的機會領航高雄文化，怎麼能夠不多花點心思來認識高雄？

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