照顧腦水腫病母無怨無悔 受扶生獲南高雄家扶獎學金

2019-08-31 23:10

〔記者黃旭磊／高雄報導〕400多名優秀學生獲頒家扶獎學金，受扶學生陪伴腦水腫母親出入醫院，照護無怨悔。

南高雄家扶中心今天於國立科學工藝博物館舉辦頒發獎學金典禮，國中小259人、高中職大學166人共425名優秀同學獲獎，家扶中心主委梁雅各、高雄市社會局長黃淵源、市議員黃柏霖及高雄地檢署主任檢察官吳協展等賢達，勉勵學生努力求學、回饋社會。

會場採用數位互動方式，向學生提問壓力來源，多數人常感受家中經濟壓力，覺得被壓到喘不過氣，而108年家扶中心自立家庭表揚青年林莉琪、李雅瀅、李靖淳，鼓勵學生秉持「取之社會、用之社會」精神，積極參與志工服務。

受扶生小嘉分享生命經驗，小嘉說，6歲時媽媽跌倒導致腦水腫，手術後靠輪椅代步，後又併發腎臟發炎、暈眩及情緒低落等後遺症，常需反覆進出醫院，為了就近照顧，選擇就讀育英醫專老人福利事業管理科，學習更多照護技巧。

小珊出生於單親家庭，媽媽用電子工廠基本工資，含辛茹苦地照顧3名女兒，還需背負丈夫留下債務，小珊今年從嘉義大學輔導與諮商學系畢業，為取得正式教師資格於國小實習，今年也順利考取台灣師範大學工業教育系研究所。

小珊說，姊妹為家扶中心獎學金得獎常客，一路安心完成學業，至於學習沒有其他方法，每天花比別人更多時間複習，肯努力就會得到回饋。

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