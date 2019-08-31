16歲也報考！高市清潔隊員甄試 1人筆試帶手機0分

2019-08-31 20:01

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市環保局大規模招考清潔隊員，甄試今天登場，今年總報考人數1萬2000多人，錄取率僅5.6％，比照國家考試規格，不能攜帶手機，1名考生拿手機看時間，違規攜帶手機入場，當場學科變成0分。

環保局9年來首度全面對外大規模招考清潔隊員，今明兩天分別進行筆試及術科測驗，預訂錄取193人備取476人，總報考人數12498人，筆試到考11745人，缺考753人，到考率93.98％，9月16日公布錄取名單。

環保局說，今年清潔隊員甄試落實市長韓國瑜公開公平原則辦理，這次報考年齡最低者是16歲，高達193人具有研究所學歷者，預計錄取正備取669人，今天發現1名考生違反試場規則，攜帶手機進入考場，雖然該考生稱以手機看時間，學科仍被視為O分。

局長袁中新說，這次甄試比照國家考試規格，出題委員及卷務有關的工作人員均予入闈場，全程作業都有錄影，並由政風人員督辧；為防止電子舞弊，啟動NCC偵防車及偵防器材巡場，同時運用金屬探測器及隱形耳機偵防設備巡邏每間教室，就連廁所也不會放過。

環保局指出，明天術科測驗也增加20支監控設備，平均每3名應考人就有1支監控設備全程錄影，減少現場的違規或計分的疑義，只要有違反試場規則，均依相關規定嚴格處理。

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