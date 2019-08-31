被傳郭董副手 侯明鋒近年僅打過一次電話給侯友宜

2019-08-31 19:17

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長侯明鋒，被傳為郭台銘副手熱門人選，侯明鋒昨天（30日）自日本返回高雄，今天神隱未接電話。高醫下午表示，院長一直以病人健康、教學及研究為重，謝謝大家關心。

2週後就是中秋節，侯明鋒逢年過節都會想到記者，本週特地寄送月餅，而歷任高雄市大同、小港醫院院長期間，私下常出席媒體聚會，會唱歌還搶付款，交談間完全沒架子，常跟記者打成一片，沒有權威醫師高姿態，連侯友宜今天受訪也表示，跟哥哥間「從來不談政治」，在白色巨塔頂端屬難得江湖性格。

侯明鋒去年接受本報專訪指出，多年來只在八仙塵爆後打過一次電話給弟弟，告訴弟弟「一定要代表政府慰問醫院工作人員」，當時，侯友宜擔任朱立倫副手，全台跑透透協調傷患賠償事宜。

2014年高雄氣爆期間，侯明鋒擔任大同醫院院長，半夜要求救護車第一時間載回燒傷病患，讓醫師、護理師及社工徹夜安撫病患及家屬，成為媒體焦點，而行醫近40年，每天清晨6點半固定巡房，假日也巡，除了研討會等公務行程，幾乎未曾間斷。

侯明鋒為專職乳癌外科醫師，最高紀錄一天有300多診，有南台乳癌第一刀稱號，與侯友宜各在醫、政界發光，兄弟老家在嘉義朴子，父母經營肉攤，曾自稱是「菜市場養大的小孩」。

侯家兄弟過往聊天曾打趣說，一個拿刀、靠女人吃飯，一個拿槍、捉壞人吃飯，如果天下沒女人、壞人，兄弟都沒飯吃了，當時，侯友宜任職警政署長。

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