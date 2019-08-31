中國搜捕香港民運人士 蘇貞昌：台灣人民更要守護國家主權

2019-08-31 16:26

〔記者洪定宏／高雄報導〕香港「反送中」愈演愈烈，中國開始搜捕民運人士；行政院長蘇貞昌強調，香港人民現在已經非常卑微地，要守住打折扣後的自由、民主，所以台灣人民更要守護國家主權，守護得來不易的民主、自由和尊重人權。

蘇貞昌指出，中國答應香港人民一國兩制五十年不變，現在不過二十幾年，已經看到中國用各種最嚴厲的手段，包括直接對市民開槍、用催淚彈打傷少女的眼睛，更毫無預警地剝奪公民權利、人身自由。

蘇貞昌指出，這些事件讓世人看到中國對自己承諾的事出爾反爾，看看中國用政府機器剝奪人民權利，「看看香港，想想台灣」。

蘇貞昌強調，台灣經過幾代人、幾十年的努力，不但守護自己的主權，且有最好、受世界肯定、列名前端的自由民主，尤其尊重人權，這是人民及政府共同努力才守住，非常難得，希望台灣人民務必珍惜得來不易的自由民主、尊重人權，一定要守護自己的國家主權，千萬不要有了這個幸福，到失去的時候，才覺得重要。

蘇貞昌指出，香港人民現在已經非常卑微地，要守住打折扣後的自由、民主，台灣人更要堅守及注意，一刻都不能鬆懈，一步都不能退讓，尤其台灣人民有完全投票的民主自由，希望藉投票過程讓全世界知道，台灣人民很重視守護國家主權，守護得來不易的民主、自由和尊重人權。

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