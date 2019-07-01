阿蓮鄉親不捨 百年老榕「罹癌」走了

2019-07-01 16:19

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄阿蓮區菜市場39巷口百年老榕樹就地保留，引發正反兩派民眾針鋒相對，由於樹保委員會勘證實老榕罹患「樹癌」褐根病，且有立即倒伏危險，高雄市府工務局今天下午派員將老樹移除，百年老榕走入歷史。

阿蓮菜市場百年老榕原來長在民宅庭院，4年前高雄市府應地方拓寬巷口路面要求，編列3236萬元經費徵收部分土地及施工，打算將中山路39巷西側62.3公尺長路面，從路寬1.5至5公尺不等拓寬至8公尺，方便消防救災通行，但動土前夕打掉圍牆，才赫然發現道路拓寬預定地，種有一棵盤根錯節的百年老榕樹。

市府工務局新工處原計畫委請專家對老榕進行2次斷根，並以3至4個月時間移植到大崗山生態公園，但前市長陳菊認為百年老樹是珍貴資產，有在地人的共同記憶與情感，拓寬馬路同時也要兼顧百年老樹的保護，因此應護樹民眾要求，指示新工處要善待老樹，並評估就地保留的可能性。

雖經相關單位會勘，百年老榕並不影響交通和消防車進出救災，在老樹周遭設置槽化路面，並加強照明，同時修剪枝幹，讓馬路拓寬和老樹就地保留互不衝突，但南蓮里長林首相等人仍主張移植老樹拓寬馬路，不斷透過里政座談會議並向市議員李亞筑服務處陳情。

護樹團體及民眾今年3月底要求農業局將阿蓮菜市場百年老榕列為特定紀念樹，農業局4月17日安排樹保委員黃吉村、詹明勳實地會勘，結果發現4年前道路拓寬切斷根系時，老榕傷口即感染褐根病孢子，外觀顯示全株已感染褐根病，且結構支持木質部超過一半腐朽，有立即倒伏危險，不適宜列管為特定紀念樹，並建議立即移除。

工務局今天下午出動人員機具，進行老樹移除作業，工人手持電動機鋸逐段切除樹幹，有4層樓高的老榕樹幹應聲倒地，百年老榕從此走入歷史。

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