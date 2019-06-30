高雄美麗輕旅行 醫美觀光商機無限大

2019-06-30 23:20

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄的醫美技術聞名全球，一家醫美業者看好高雄醫美觀光商機，今天宣布加碼投資成立旗艦館外，並與高雄市觀光協會合作，推動醫美療程、算命觀光、吃喝玩樂購物等遊程，積極向海內外遊客招手，邀請國內外遊客來趟「高雄美麗輕旅行」！

「首席萊茵」成立十週年，為擴大醫美與觀光商機特全新成立「高雄醫美旗艦主題館」，院長吳介甫特別介紹診所擁有多項醫美專利及高科技醫美儀器，吸引了許多東南亞自由行及團體觀光客，甚至還有韓國客輕鬆地接受療程。

為了讓療程短的顧客能停留高雄久一點，特別與「高雄市觀光協會」合作規劃「美麗輕旅行」，並透過發行通路廣大的「高雄暢遊GO多媒體觀光護照」，推薦給來自國內外的遊客，除行銷首席萊茵的專業醫美團隊，更希望增加潛在客戶在高雄食、宿、遊、購、行的消費，尤其醫美療程後住宿更需要高雄觀光協會推薦優質會員，擴大觀光產值並帶動醫美觀光商機。

高雄市觀光協會與「首席萊茵」進行醫美觀光合作簽署，理事長劉坤福表示，「高雄暢遊GO」觀光手冊，推薦棧庫群、紅毛港文化園區、衛武營國家藝術文化中心等人氣藝文景點，另搭配算命觀光優惠券，滿足遊客吃喝玩樂、住宿等各種需求，遊客可在旅遊服務中心、7-11、高捷等地免費索取。

高雄市觀光局6月下旬也邀請東南亞醫療觀光踩線團前來，走訪高雄5大醫療體系及駁二等景點。觀光局說，踩線團來自越南、河內、馬來西亞、菲律賓、泰國等4國共9位旅行社及當地知名醫院代表，讓團員更深入了解高雄醫療特色。觀光局也將持續與旅行社合作規畫數條醫療觀光健檢專案遊程，共同推廣高市醫療觀光。

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