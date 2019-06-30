三信電競隊挺進英雄聯盟全國決賽 師生歡喜若狂

2019-06-30 21:08

［記者黃旭磊／高雄報導］三信戰鷹隊參加英雄聯盟傳說對決全國青少年校園南北對抗賽，於激烈競爭中勇奪南部區域冠軍，挺進決賽師生歡喜若狂。

2019英雄聯盟全國青少年電競南北對抗賽，本月於臺北城市科技大學電競館、高雄立志中學電競館進行，三信家商電競隊「三信戰鷹隊」獲得南區冠軍，將於7月中旬至新北市板橋體育館參加決賽，校長林岑、資料處理科主任劉伊珊率師生為成員打氣，期勉過關斬將。

隊員張子華、樊兆富、林士傑、許永宏及吳羿翰利用暑假勤練默契；隊長張子華說，感謝校方提供資源並鼓勵選手勇於接受挑戰，雖離職業選手還有一段長路，但將繼續努力，期許有朝一日站上國際舞台。

戰鷹隊曾在「2019 Acer Predator 英雄聯盟校際盃」及「全國青少年校園南北對抗賽」英雄聯盟電競賽摘下雙料冠軍，此次又挺進全國校園決賽，表現亮眼。

林岑說，台灣有數百萬遊戲玩家，平均年齡低於35歲，透過電競賽事找到共同話題，而參與國際賽結交世界各地同好，可望發展成職業終生嗜好。

劉伊珊說，學校電競教室配有ROG系列設備，光纖網路同步轉播，選手經教練輔導，畢業後可望加入電競周邊產業，從事賽事直播、導播、電競程式設計、多媒體動畫及公關行銷行業。

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