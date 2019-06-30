高雄3對3籃球鬥牛賽 光華國小隊獲得男女組冠軍

2019-06-30 18:45

〔記者洪臣宏／高雄報導〕2019高雄市政府教育局局長盃三對三籃球鬥牛賽，國小組今天進入複、決賽，國小女子組第1名「光華國小隊」，國小男子組第1名「光華國小隊」，高中女子組第1名為「小港高中C隊」，明天將完成各組賽事。

2019高雄市政府教育局局長盃3對3籃球鬥牛賽昨天登場，進行一連3天賽事，今年分9組，有1400餘名選手參賽。

今天除國小男子、女子組及高中女子組冠亞季軍爭奪戰外，同步進行國一、國二男子組、高中男子組及國中女子組晉級前8強；大專男子組、女子組晉級前3強爭奪戰。

完成決賽組別優生名單出爐，國小女子組第1名「光華國小隊」、第2名「勝利A隊」、第3名「陽明TF2隊」。國小男子組第1名「光華國小隊」、第2名「港小我最火隊」、第3名「帝光隊」、第4名「桂林國小隊」、第5名「海嘯兄弟隊」、第6名「哥吉拉隊」、第7名「魯蛋隊」、第8名「一歲就比你強隊」。

高中女子組第1名「小港高中C隊」、第2名「我不會念這隊」、第3名「小港高中D隊」、第4名「便擔用攤瓷雌隊」、第5名「海青工商隊」、第6名「裁判說的都隊」。

國小女子組「光華國小隊」與強敵「勝利A隊」對決，雙方在得分板你爭我奪，緊張度破表，「光華國小隊」隊長劉怡靜完全掌控籃板，擊退強敵奪冠。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法